Berisha: Marrëveshja tregtare me Serbinë, akt antikombëtar i Ramës

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar sot pas vendimit të qeverisë për të lidhur marrëveshje tregtare me Serbinë, duke e cilësuar atë si “aktin më antikombëtar” që ka ndërmarrë kryeministri Edi Rama.
Berisha thekson se vendimi, i marrë pavarësisht paralajmërimeve të disa vendeve anëtare të BE-së, rrezikon procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian dhe cenon interesat strategjike të vendit. Sipas tij, ky akt ka për qëllim të mbrojë interesat personale dhe ato familjare të Ramës, duke i dhënë përparësi sigurisë ligjore për pasuritë dhe të ardhurat e tij.
“Çiftimi i Shqipërisë me Serbinë nuk është një marrëveshje politike apo integrimi në ligjet e BE-së, por vetëm një partneritet tregtar që shkel interesin kombëtar dhe dëmton çdo qytetar shqiptar,” tha Berisha. Ai shtoi se Shqipëria nuk ka asnjë problem strategjik me fqinjët e saj, përveç sfidave që ka Serbia, përfshirë mosnjohjen e gjenocidit në Srebrenicë dhe marrëdhëniet e tensionuara me Kosovën dhe Bosnjën.
Berisha e përmbylli deklaratën duke e cilësuar marrëveshjen si një akt antikombëtar të Ramës, duke paralajmëruar se vendimi rrezikon jo vetëm integrimin evropian të vendit, por edhe sovranitetin politik të Shqipërisë.
