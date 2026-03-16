U vra sot, Binakaj është xhaxhai i ish-finalistes së Big Brother VIP

Gjakovë, 16 Mars 2026 – Rasim Çimi Binakaj, 38 vjeç, ka humbur jetën sot si pasojë e plagëve nga arma e zjarrit në Gjakovë. Ai ishte xhaxhai i ish-finalistes së Big Brother VIP Kosova 4, Elijona Binakaj.
Lajmin e kanë bërë të ditur familjarët përmes postimeve në rrjetet sociale, ndërsa mediat në Kosovë e kanë raportuar ngjarjen.
Sipas burimeve, më herët i ndjeri kishte informuar për një aksident të rëndë në Kroaci, ku kishin humbur jetën nëna dhe motra e Elijonës.
Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, Elijona Binakaj deri tani nuk ka bërë ndonjë deklaratë publike mbi tragjedinë që ka prekur familjen e saj.
Çfarë u raportua më herët sot
Një 38 vjeçar ka humbur jetën dhe një tjetër ka mbetur i plagosur pas një incidenti me armë zjarri që ndodhi mëngjesin e së hënës në Gjakovë.
Viktima është Rasim Çimi Binakaj, 38 vjeç, banor i Gjakovës, raporton noa.al. I ndjeri ishte xhaxhai i ish-finalistes së Big Brother VIP Kosova 4, Elijona Binakaj.
Sipas njoftimit të Policia e Kosovës, rreth orës 05:30 është raportuar se në rrugën Rruga Vëllezërit Frashëri, Gjakovë dy persona meshkuj, të moshës madhore, janë qëlluar me armë zjarri.
“Si pasojë e plagëve të marra, njëri prej tyre ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa vdekja e tij është konstatuar nga ekipi mjekësor. Personi tjetër ka mbetur i plagosur dhe është dërguar për trajtim mjekësor”, thuhet në njoftimin e policisë.
Njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa është njoftuar edhe prokurori i shtetit, i cili po ashtu ka mbërritur në vendngjarje.
Burime të Policisë në Gjakovë, thonë se i dyshuari për këtë vrasje dhe viktima janë të njohur për ta. I dyshuari i cili është në kërkim policor është edhe pronar i lokalit ku ndodhi ngjarja.
Kurse, i plagosuri tjetër sipas burimeve nuk kishte të bënte me rastin, por ishte plagosur aksidentalisht pas të shtënave me armë zjarri.
Autoritetet bëjnë të ditur se aktualisht po zhvillohen veprime hetimore për identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarit, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Lajmi u bë i ditur përmes postimeve në rrjetet sociale nga familjarët e tyre.
Tashmë, i ndjeri kishte njoftuar për aksidentin e rëndë në Kroaci, ku kishin mbetur të vdekur nëna dhe motra e Elijonës.
Ndërkaq, vetë Elijona deri në këto momente nuk ka bërë një reagim publik mbi tragjedinë që e ka prekur familjen.
