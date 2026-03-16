Rama në Vlorë/ Takime me deputetët e qarkut dhe drejtues të bashkisë

Vlorë – Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në qytetin e Vlorës, pas qëndrimit të fundjavës në Dhërmi që prej datës 14 mars.
Në mbërritje, ai është pritur nga ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Erjona Ismaili, dhe kryetarja e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini.
Sipas burimeve zyrtare, kryeministri pritet të zhvillojë takime me deputetët e qarkut dhe drejtuesit e bashkisë, ku në fokus do të jenë çështjet që lidhen me zhvillimet dhe projektet në qytetin bregdetar.
