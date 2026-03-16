Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
Rama në Vlorë/ Takime me deputetët e qarkut dhe drejtues të bashkisë
Transmetuar më 16-03-2026, 11:58

Vlorë – Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në qytetin e Vlorës, pas qëndrimit të fundjavës në Dhërmi që prej datës 14 mars.

Në mbërritje, ai është pritur nga ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Erjona Ismaili, dhe kryetarja e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini.

Sipas burimeve zyrtare, kryeministri pritet të zhvillojë takime me deputetët e qarkut dhe drejtuesit e bashkisë, ku në fokus do të jenë çështjet që lidhen me zhvillimet dhe projektet në qytetin bregdetar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...