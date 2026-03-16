Berisha pas daljes nga SPAK: ILD, KLGJ dhe Prokurori i Përgjithshëm po zvarrisin hetimin për Irena Gjokën

Tiranë – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u paraqit këtë të hënë në SPAK për masën e detyrimit të paraqitjes. Pas daljes nga institucionet e drejtësisë, Berisha akuzoi disa institucione se po zvarrisin hetimin ndaj gjyqtares Irena Gjoka.
Në deklaratën e tij, Berisha theksoi se sipas tij, IL, KLGJ dhe Prokurori i Përgjithshëm nuk kanë bashkëpunuar në hapjen e hetimeve dhe nuk i kanë dhënë dosjet për shqyrtim. Ai tha se Prokurori i Përgjithshëm ka vonuar veprimet për rreth dy vite, ndërsa KLGJ-ja ka refuzuar shqyrtimin e çështjes dhe ka hedhur poshtë kërkesat e avokatëve të tij.
Berisha shtoi se ILD nuk ka lejuar aksesin në dokumentacion, duke argumentuar se institucionet po “mos japin dosjen palës ankuese”. Ai kritikon mënyrën se si institucione të ndryshme po trajtojnë çështjen, duke akuzuar për vonesa dhe mosbashkëpunim në hetimet ndaj gjyqtares.
