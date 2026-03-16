Vjedhja në shkollën e Lezhës, identifikohen dy të mitur

Lezhë – Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë njofton se në vijim të një incidenti në një shkollë 9-vjeçare të qytetit, janë identifikuar dhe proceduar penalisht në gjendje të lirë dy të mitur, 17 dhe 14 vjeç, për dëmtimin e dyerve dhe marrjen e pajisjeve shkollore.
Ngjarja u bë e ditur dje nga drejtoresha e shkollës, A. L., e cila raportoi se në ambientet e brendshme të institucionit kishte konstatuar pesë dyer të dëmtuara dhe mungesën e disa dokumenteve dhe pajisjeve elektronike.
Hetimet e Policisë, në bashkëpunim me Prokurorinë, zbuluan se të miturit dyshohen se vepronin në bashkëpunim me katër persona të tjerë, duke marrë gjithsej 16 laptopë dhe DVR-in e kamerave të sigurisë. Nga pamjet filmike rezulton se në këtë ngjarje kanë marrë pjesë gjashtë persona, ndërsa policia vijon punën për identifikimin dhe arrestimin e bashkëpunëtorëve të tjerë, si dhe për gjetjen e pajisjeve të vjedhura.
Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë
Në vijim të informacionit paraprak të dhënë dje, ku shtetasja A. L., drejtoreshë e një shkolle 9-vjeçare në qytetin e Lezhës, kishte njoftuar Policinë se në ambientet e brendshme të shkollës kishte konstatuar 5 dyer të dëmtuara dhe dyshohej për marrjen e disa dokumenteve dhe pajisjeve, grupi hetimor nën drejtimin Prokurorisë kreu veprimet e para hetimore në lidhe me rastin.
Në vijim të veprimeve hetimore, shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë bënë të mundur identifikimin dhe procedimin penal në gjendje të lirë të 2 shtetasve të mitur, 17 dhe 14 vjeç, të cilët dyshohet se, në bashkëpunim me 4 persona të tjerë, kanë dëmtuar dyert e brendshme të shkollës dhe kanë marrë 16 laptopë dhe DVR-ën e kamerave të sigurisë.
Nga këqyrja e pamjeve filmike në ambientet e shkollës rezulton se në këtë ngjarje kanë marrë pjesë gjithsej 6 persona, dhe vijon puna për identifikimin dhe kapjen e bashkëpunëtorëve të tjerë si dhe për gjetjen dhe sekuestrimin e laptopëve dhe DVR-së.
