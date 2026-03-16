Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
Sali Berisha paraqitet në SPAK për masën ‘detyrim paraqitje’
Transmetuar më 16-03-2026, 10:18

Kryetari i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, është paraqitur këtë të hënë në ambientet e Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), në zbatim të masës së sigurisë “detyrim paraqitje”.

Ish-kryeministri mbërriti në ambientet e prokurorisë së posaçme për të kryer procedurën e rregullt të paraqitjes pranë autoriteteve, sipas vendimit të gjykatës.

Masa “detyrim paraqitje” e detyron atë të paraqitet periodikisht pranë organit të hetimit, ndërsa ndaj tij vijojnë procedurat hetimore të ndjekura nga SPAK.

Në hyrje të institucionit, Berisha u shoqërua nga mbështetës dhe përfaqësues të opozitës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

