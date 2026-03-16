EMRI/ Qëllonte me kallashnikov duke terrorizuar banorët, arrestohet

Policia ka arrestuar një 40-vjeçar në Maliq, pasi dyshohet se qëllonte me armë zjarri në ajër duke terrorizuar banorët e zonës.
Sipas Policia e Shtetit, në pranga ka rënë Kristo Agolli, banues në fshatin Orman, i cili rezulton i dënuar më parë për vjedhje dhe për prodhim e shitje të narkotikëve.
Ngjarja ndodhi pasi policia mori njoftim se një person po qëllonte me armë zjarri, duke rrezikuar jetën e banorëve. Menjëherë në vendngjarje ndërhynë shërbimet e Komisariatit të Policisë Maliq, me mbështetjen e forcave speciale Forca e Posaçme Shqiponja, të cilat arritën ta neutralizonin dhe ta arrestonin 40-vjeçarin.
Në vendngjarje u sekuestrua arma e zjarrit tip kallashnikov dhe municion luftarak.
Çfarë u gjet në banesë
Gjatë kontrollit në banesën e të arrestuarit, policia gjeti dhe sekuestroi fara kanabisi dhe një aparat metalkërkues, të cilat u morën si prova materiale.
Në vijim të veprimeve policore u arrestua në flagrancë edhe një shtetas grek, D. P., 48 vjeç, banues në Athinë, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.
Sipas hetimeve paraprake, shtetasi grek kishte shkuar në banesën e 40-vjeçarit për të kërkuar flori me anë të aparatit metalkërkues, i cili dyshohet se ishte sjellë prej tij nga Greqi.
Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë për veprime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd