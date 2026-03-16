Një shqiptare ngjitet në skenën e ‘Oscar’! Luana Bajrami fiton çmimin prestigijoz

Regjisorja dhe aktorja kosovare me famë ndërkombëtare, Luana Bajrami, është ngjitur në skenën prestigjioze të ceremonisë Academy Awards, pasi filmi i saj i ri Two People Exchanging Saliva fitoi çmimin për filmin më të mirë të shkurtër.
Bajrami u ngjit në skenë së bashku me ekipin e filmit për të marrë çmimin, në një moment të mbushur me emocione. Gjatë fjalës falënderuese, realizuesit e projektit përmendën edhe prejardhjen e saj nga Kosovë, duke theksuar gjithashtu se filmi është realizuar nga një ekip i përbërë kryesisht nga gra.
Në këtë prodhim, Bajrami interpreton një personazh në një histori të vendosur në një Paris të pazakontë, ku puthjet janë të ndaluara me ligj. Filmi paraqet një realitet absurd dhe të ftohtë, ku personazhet përballen me rregulla të çuditshme dhe kufizime të pazakonta shoqërore.
Fitorja e këtij çmimi e vendos emrin e Bajramit në mesin e krijuesve që kanë arritur sukses në skenën më të madhe të kinematografisë botërore.
