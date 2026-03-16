Zbardhet atentati me eksploziv në makinën e të riut në Tiranë, arrestohen 7 persona

Policia ka zbardhur atentatin me eksploziv ndaj automjetit të 36-vjeçarit Oltion Klosi, ngjarje e ndodhur gjashtë ditë më parë në Tiranë. Në kuadër të operacionit policor të koduar “Porosia”, janë arrestuar shtatë persona që dyshohet se vepronin si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal.
Sipas Policia e Shtetit, hetimet kanë zbuluar se porositësi i dyshuar i vendosjes së lëndës plasëse është Sabah Nuzi, i cili aktualisht po vuan dënimin në Burgu i Fushë‑Krujës.
Autoritetet dyshojnë se vendosjen dhe aktivizimin e eksplozivit e ka kryer Jurgen Gjonaj, i cili është ndihmuar nga disa bashkëpunëtorë. Sipas hetimeve, Kristjan Ahmerama, Renato Balla dhe Eklips Leti i kanë siguruar autorit fotografitë dhe vendndodhjen e automjetit, mjetet e transportit, si dhe strehimin dhe sasinë e lëndës plasëse të përdorur në atentat.
Ndërkohë, gjatë fazës finale të operacionit janë arrestuar edhe Glentjan Kojtari, Dorjan Hamolli dhe Geris Molla. Sipas policisë, këta persona dyshohet se kanë transportuar autorin e dyshuar menjëherë pas kryerjes së krimit më 10 mars 2026.
Detajet e operacionit
Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit të 10 marsit në rrugën Rruga Vasil Ndoçka, Tiranë, ku një sasi lënde plasëse shpërtheu në automjetin në pronësi të shtetasit O.K., duke shkaktuar vetëm dëme materiale.
Hetimet u kryen nga shërbimet e Komisariati i Policisë Nr. 6, të cilat analizuan provat në vendngjarje dhe pamjet e kamerave të sigurisë në disa akse rrugore.
Gjatë operacionit policia ka sekuestruar biçikletën e përdorur në ngjarje, rrobat e autorit, automjetet me të cilat kanë lëvizur të dyshuarit dhe disa telefona celularë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria e Tiranës për veprime të mëtejshme hetimore.
