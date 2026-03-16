Cila është Cassandra Kulukundis, fituesja e çmimit të ri në Oscar?

SHBA- Cassandra Kulukundis ka fituar çmimin e parë Oscar për përzgjedhjen e aktorëve për punën e saj në filmin " One Battle After Another" të regjisorit Paul Thomas Anderson. Chase Infiniti, një nga yjet e filmit, i bëri homazh Kulukundis në skenë përpara se ajo të merrte çmimin.
The Guardian shkruan se, Kulukundis e filloi karrierën e saj si praktikante në debutimin e Anderson, Hard Eight, përpara se të angazhonte në kastin e pothuajse të gjithë filmave të tij që nga filmi Magnolia i vitit 1999, përfshirë There Will Be Blood dhe Inherent Vice. Ndër rolet e tjera të saj janë Ghost World, A Late Quartet, Her dhe filmi i vitit të kaluar fitues i çmimit Oscar, The Brutalist.
Ajo i bëri homazh Andersonit i cili më vonë fitoi çmime për skenarin më të mirë të adaptuar dhe regjinë më të mirë në skenë, duke thënë: “Të falënderoj vetëm për 10 filma. E kemi bërë këtë për më shumë se 30 vjet. U rritëm së bashku, mendoj, dhe kjo është çmenduri e vërtetë, dhe kam një para teje, që është gjithashtu çmenduri.”
Kulukundis mundi Jennifer Venditti (Marty Supreme), Nina Gold (Hamnet), Francine Maisler (Sinners) dhe Gabriel Domingues (The Secret Agent) për çmimin e parë. Akademia Britanike e Filmit prezantoi një çmim për përzgjedhjen e aktorëve në vitin 2020.
