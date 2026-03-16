Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gati 1 milion të zhvendosur në Liban pas urdhrave të evakuimit nga Izraeli, IOM: Situata humanitare alarmante
Transmetuar më 16-03-2026, 08:37

Situata humanitare në Liban po përkeqësohet me shpejtësi, pasi gati një milion persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të përshkallëzimit të luftimeve dhe urdhrave të evakuimit të lëshuara nga Izrael. Lajmi është bërë i ditur nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM).

Drejtoresha e përgjithshme e organizatës, Amy Pope, u shpreh “thellësisht e alarmuar” nga raportimet se një sulm goditi persona të zhvendosur që po strehoheshin në kryeqytetin libanez, Bejrut, duke vrarë të paktën tetë persona dhe duke plagosur dhjetëra të tjerë.

Sipas agjencisë së Kombeve të Bashkuara për migracionin, afro një milion njerëz janë larguar nga banesat e tyre si pasojë e përshkallëzimit të armiqësive dhe urdhrave të evakuimit në mbarë vendin.

Rreth 125 mijë persona aktualisht po qëndrojnë në strehimore kolektive të menaxhuara nga autoritetet shtetërore, ndërsa shumë të tjerë janë strehuar te të afërm, miq ose komunitete lokale. Megjithatë, mijëra persona mbeten pa strehim të përshtatshëm, përfshirë familje që detyrohen të flenë në rrugë.

Shumë nga të zhvendosurit kanë mbërritur në Bejrut me shumë pak sende personale, shpesh vetëm me rrobat që mbanin veshur. Aktualisht ata jetojnë në tenda ose strehimore të improvizuara, të cilat ofrojnë mbrojtje minimale nga bombardimet.

Pope paralajmëroi se nevojitet ndihmë urgjente ndërkombëtare për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të krizës humanitare.

“E drejta ndërkombëtare humanitare kërkon që palët në konflikt të lejojnë dhe të lehtësojnë dërgimin e shpejtë të ndihmës humanitare për civilët në nevojë. Kjo duhet të respektohet tani”, deklaroi ajo.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...