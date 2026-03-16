Studimi: Të jetosh me njerëz të vështirë mund të të plakë më shpejt

Një studim i ri sugjeron se marrëdhëniet e vështira shoqërore mund të ndikojnë në përshpejtimin e procesit të plakjes biologjike.
Studimi, i botuar në revistën shkencore Proceedings of the National Academy of Sciences, zbulon se njerëzit që kanë më shumë persona stresues në rrethin e tyre shoqëror priren të shfaqin shenja të plakjes biologjike më të shpejtë.
Ndërsa marrëdhëniet e shëndetshme shoqërore njihen për ndikimin e tyre pozitiv në shëndet dhe mirëqenie, studiuesit theksojnë se prania e njerëzve konfliktualë apo bezdisës mund të ketë efekt të kundërt.
Sipas autorëve të studimit, ekziston një lidhje midis numrit të personave stresues në jetën e përditshme dhe përshpejtimit të procesit të plakjes biologjike. Megjithatë, studiuesit theksojnë se bëhet fjalë për një lidhje statistikore, e cila nuk provon domosdoshmërisht shkakësinë.
Efekt kumulativ i stresit social
Rezultatet tregojnë se sa më shpesh një person ndërvepron me individë që i shkaktojnë stres, aq më i madh është ndikimi në procesin e plakjes. Çdo faktor i tillë shoqërohej mesatarisht me një përshpejtim prej rreth 1.5% të plakjes biologjike.
Kjo do të thotë se në një vit kalendarik, trupi mund të plaket biologjikisht rreth 1.015 vjet. Në një periudhë dhjetëvjeçare, kjo përkthehet në afërsisht dy muaj shtesë plakjeje biologjike për çdo person të vështirë me të cilin një individ ndërvepron rregullisht.
Sipas studiuesve, një arsye e mundshme është se ndërveprimet e tensionuara shoqërore prodhojnë efekte të ngjashme me stresorët klasikë, si problemet financiare ose presioni në punë. Këta faktorë lidhen me rritjen e rrezikut për sëmundje kardiovaskulare, dobësim të sistemit imunitar dhe rritje të inflamacionit në organizëm.
Si u krye studimi
Për studimin u analizuan 2.345 pjesëmarrës në shtetin amerikan të Indiana. Studiuesit morën mostra pështyme për të analizuar ADN-në dhe për të identifikuar shënjues të plakjes biologjike. Pjesëmarrësit ishin nga 18 deri në 103 vjeç.
Në të njëjtën kohë, ata plotësuan pyetësorë mbi marrëdhëniet e tyre shoqërore dhe gjendjen e përgjithshme shëndetësore.
Rezultatet treguan se gratë raportojnë më shpesh se burrat praninë e personave të vështirë në rrethin e tyre shoqëror. Gjithashtu, individët me shëndet më të dobët ose me një fëmijëri të vështirë kishin më shumë gjasa të deklaronin marrëdhënie problematike me të tjerët.
Familjarët ndikojnë më shumë
Studimi zbuloi se disa marrëdhënie ndikojnë më fort se të tjerat në procesin e plakjes. Personat bezdisës brenda familjes, si prindërit apo vëllezërit e motrat, rezultojnë të kenë ndikim më të madh krahasuar me individë jashtë familjes.
Megjithatë, studiuesit nuk gjetën një lidhje të rëndësishme midis plakjes së përshpejtuar biologjike dhe një bashkëshorti apo bashkëshorteje të përshkruar si person i vështirë.
Sipas autorëve, plakja biologjike e përshpejtuar lidhet gjithashtu me rritjen e rrezikut për sëmundje kronike dhe me një probabilitet më të lartë vdekshmërie.
