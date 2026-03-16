Lista e plotë e fituesve ‘Oscar 2026’

SHBA- Më të mirët dhe më të zgjuarit e Hollivudit janë nderuar mbrëmjen e shkuar me çmimet më të lakmuara në industrinë e filmit, çmimet Oscar. BBC raporton se, “One Battle After Another” udhëhoqi me gjashtë fitore, ndërsa Jessie Buckley e “Hamnet” dhe Michael B Jordan i “Sinners” morën çmimet kryesore për aktrim.

Lista e plotë e fituesve dhe të nominuarve vijon si më poshtë.

Fotografia më e mirë FITUES: Një betejë pas tjetrës Bugonia Frankenshtajni F1 Hamnet Marty Supreme Agjenti Sekret Vlerë Sentimentale Mëkatarët Treni i ëndrrave

Aktorja më e mirë

FITUES: Jessie Buckley – Hamnet Rose Byrne – Po të kisha këmbë, do të të godisja me shqelm Kate Hudson – Song Sung Blue Renate Reinsve – Vlera sentimentale Emma Stone – Bugonia

Aktori më i mirë

FITUES: Michael B Jordan – Sinners Timothée Chalamet – Marty Supreme Leonardo DiCaprio – Një betejë pas tjetrës Ethan Hawke – Blue Moon Wagner Moura – Agjenti Sekret

Aktorja më e mirë mbështetëse

FITUES: Amy Madigan – Armët Elle Fanning – Vlera Sentimentale Inga Ibsdotter Lilleaas – Vlera sentimentale Wunmi Mosaku – Mëkatarët Teyana Taylor – Një betejë pas tjetrës

Aktori më i mirë mbështetës

FITUES: Sean Penn – Një betejë pas tjetrës Benicio del Toro – Një betejë pas tjetrës Jacob Elordi – Frankenstein Delroy Lindo – Mëkatarët Stellan Skarsgård – Vlera sentimentale

Regjisori më i mirë

FITUES: Paul Thomas Anderson – Një betejë pas tjetrës Ryan Coogler – Mëkatarët Josh Safdie – Marty Supreme Joachim Trier – Vlera Sentimentale Chloé Zhao – Hamnet Filmi më i mirë i animuar

FITUES: KPop Demon Hunters Arko Elio Amelia e Vogël ose Personazhi i Shiut Zootopia 2

Karakteristika më e mirë ndërkombëtare

FITUES: Vlera Sentimentale Ishte thjesht një aksident Sirat Agjenti Sekret Zëri i Hind Rajab

Dokumentari më i mirë i metrazhit të gjatë

FITUES: Z. Askush Kundër Putinit Ejani të më shihni në dritën e mirë Duke prerë shkëmbinjtë Zgjidhja e Alabamës Fqinji i Përsosur

Skenari më i mirë origjinal

FITUES: Mëkatarët – Ryan Coogler Hëna Blu – Robert Kaplow Ishte thjesht një aksident – Jafar Panahi Marty Supreme – Ronald Bronstein dhe Josh Safdie Vlera sentimentale – Eskil Vogt dhe Joachim Trier

Skenari më i mirë i adaptuar

FITUES: Një betejë pas tjetrës – Paul Thomas Anderson Bugonia – Will Tracy Frankenstein – Guillermo del Toro Hamnet – Chloé Zhao dhe Maggie O’Farrell Ëndrrat e Trenit – Clint Bentley dhe Greg Kwedar

Kënga më e mirë origjinale

FITUES: Çmimi i Artë – KPop Demon Hunters (nga EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo dhe Teddy Park) I dashur mua – Diane Warren: I pamëshirshëm (nga Diane Warren) Të gënjeva – Mëkatarët (nga Raphael Saadiq dhe Ludwig Goransson) Ëndrra të ëmbla gëzimi – Viva Verdi! (nga Nicholas Pike) Ëndrrat e Trenit – Ëndrrat e Trenit (nga Nick Cave dhe Bryce Dessner) Muzika më e mirë origjinale

FITUES: Mëkatarët – Ludwig Goransson Bugonia – Jerskin Fendrix Frankenstein – Alexandre Desplat Hamnet – Max Richter Një betejë pas tjetrës – Jonny Greenwood

Kinematografia më e mirë

FITUES: Sinners – Autumn Durald Arkapaw Frankenstein – Dan Laustsen Marty Supreme – Darius Khondji Një betejë pas tjetrës – Michael Bauman Ëndrrat e Trenit – Adolpho Veloso

Montazhi më i mirë i filmit

FITUES: Një betejë pas tjetrës – Andy Jurgensen F1 – Stephen Mirrione Marty Supreme – Ronald Bronstein dhe Josh Safdie Vlera sentimentale – Olivier Bugge Coutté Mëkatarët – Michael P Shawver

Tingulli më i mirë

FITUES: F1 – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A Rizzo dhe Juan Peralta Frankenstein – Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke dhe Brad Zoern Një betejë pas tjetrës – José Antonio García, Christopher Scarabosio dhe Tony Villaflor Sinners – Chris Welcker, Benjamin A Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor dhe Steve Boeddeker Sirât – Amanda Villavieja, Laia Casanovas dhe Yasmina Praderas

Efektet më të mira vizuale

FITUES: Avatar: Fire and Ash – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon dhe Daniel Barrett F1 – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington dhe Keith Dawson Rilindja e Botës Jurassic – David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan dhe Neil Corbould Mëkatarët – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter dhe Donnie Dean Autobusi i Humbur – Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen dhe Brandon K McLaughlin

Dizajni më i mirë i prodhimit

FITUES: Frankenstein – Tamara Deverell dhe Shane Vieau Hamnet – Fiona Crombie dhe Alice Felton Marty Supreme – Jack Fisk dhe Adam Willis Një betejë pas tjetrës – Florencia Martin dhe Anthony Carlino Mëkatarët – Hannah Beachler dhe Monique Champagne

Kastimi më i mirë

FITUES: Një betejë pas tjetrës – Cassandra Kulukundis Hamnet – Nina Gold Marty Supreme – Jennifer Venditti Mëkatarët – Francine Maisler Agjenti Sekret – Gabriel Domingues

Grimi dhe stilimi i flokëve më i mirë

FITUES: Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel dhe Cliona Furey Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino dhe Tadashi Nishimatsu Mëkatarët – Ken Diaz, Mike Fontaine dhe Shunika Terry Makina Shkatërruese – Kazu Hiro, Glen Griffin dhe Bjoern Rehbein Motra e Shëmtuar nga Njerka – Thomas Foldberg dhe Anne Cathrine Sauerberg Dizajni më i mirë i kostumeve

FITUES: Frankenstein – Kate Hawley Avatar: Zjarr dhe Hir – Deborah L Scott Hamnet – Malgosia Turzanska Marty Supreme – Miyako Bellizz Mëkatarët – Ruth E Carter

Filmi më i mirë i shkurtër i animuar

FITUES: Vajza që qau perla Flutur Përgjithmonë e gjelbër Plani i Pensionit Tre Motrat

Filmi më i mirë i shkurtër me aksion të drejtpërdrejtë, filmi më i mirë i shkurtër.

FITUES (I BARABAR): The Singers FITUES (I BARABAR): Dy persona që shkëmbejnë pështymë Një mikeshë e Dorothy-t Njollë kasapi Drama e periudhës së Jane Austen

Dokumentari më i mirë i shkurtër për filmin dokumentar

FITUES: Të gjitha dhomat bosh I armatosur vetëm me një aparat fotografik: Jeta dhe vdekja e Brent Renaud Fëmijët Nuk Janë Më: Ishin dhe Janë Shkuar Djalli është i zënë Një çuditshmëri e përkryer.