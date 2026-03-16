Çfarë ndodh pas përdorimit të ilaçit të dobësimit? Hulumtimi i ri analizon rifitimin e peshës një vit pas aplikimit

SHBA- Një hulumtim i ri po shqyrton më nga afër se çfarë mund të ndodhë një vit ose më shumë pasi njerëzit ndalojnë së marri ilaçet GLP-1.
Një përmbledhje sistematike e botuar në revistën eClinicalMedicine shqyrtoi 48 studime që analizuan dhe parashikuan rezultatet e njerëzve që ose kishin diabet ose ishin mbipeshë ose obezë dhe merrnin ilaçe të njohura GLP-1. Për njerëzit që ndaluan së marri ilaçet GLP-1 për humbje peshe, pacientët rifituan rreth 60% të peshës që humbën brenda një viti, sipas analizës së përmbledhjes.
Kur studiuesit përdorën modelimin statistikor kompjuterik për të parë se çfarë mund të ndodhte pas më shumë se një viti pa ilaçet, kjo sugjeroi që ata pacientë mund të rifitonin rreth 75% të peshës që kishin humbur.
