Renditja e Kategoria Superiore pas javës së 28-të: ndizet gara për “Final Four”

Faza e katërt dhe e fundit e Kategoria Superiore ka nisur me zhvillimin e javës së 28-të, e cila solli ndryshime të rëndësishme në renditje dhe rihapi disa gara si për “Final Four”, ashtu edhe për mbijetesën. ⚽
Në ndeshjet e kësaj jave, fitore të rëndësishme siguruan KF Elbasani, KF Tirana dhe KF Teuta Durrës.
KF Elbasani mposhti Flamurtari FC
KF Tirana fitoi ndaj KF Bylis Ballsh
KF Teuta Durrës triumfoi përballë FC Dinamo City
Ndërkohë, barazim regjistruan sfidat mes KF Vora dhe FK Partizani Tirana, si dhe ajo mes KF Egnatia dhe KF Vllaznia Shkodër.
Gara për kreun dhe “Final Four”
KF Egnatia ndjek me vetëm dy pikë më pak, ndërsa FK Partizani Tirana mban vendin e fundit në zonën “Final Four”.
Të kuqtë kanë 4 pikë më shumë se FC Dinamo City dhe 6 pikë më shumë se KF Teuta Durrës, që me fitoren e fundit rikthen shpresat për t’u futur në katërshen finale.
Lufta për mbijetesë
Edhe pjesa e poshtme e tabelës mbetet shumë e ngushtë. Nga KF Bylis Ballsh i vendit të shtatë deri te Flamurtari FC i vendit të fundit, diferenca është vetëm 3 pikë.
KF Vora ka po aq pikë sa Bylisi, ndërsa KF Tirana renditet me pikë të barabarta me Flamurtarin, duke e bërë luftën për mbijetesë një nga më të fortat e sezonit.
Në javët e mbetura, çdo pikë pritet të jetë vendimtare si për garën e titullit, ashtu edhe për fatin e skuadrave në fund të renditjes.
