Si armët lazer janë kthyer në ‘tmerrin’ e dronëve

Përdorimi i armëve lazer në mbrojtjen ajrore po kalon nga faza eksperimentale në përdorim praktik, veçanërisht për neutralizimin e dronëve. Këto sisteme konsiderohen nga ekspertët si një alternativë më e saktë dhe me më pak rrezik dëmesh anësore krahasuar me raketat apo armët tradicionale kundërajrore.
Një incident i ndodhur më 10 shkurt në El Paso, në shtetin e Texas, tregoi njëkohësisht potencialin dhe rreziqet e kësaj teknologjie. Hapësira ajrore mbi qytet u mbyll papritur pasi një patrullë kufitare amerikane qëlloi me një armë lazer ndaj një objekti fluturues, i cili më vonë rezultoi të ishte një balonë feste. Si pasojë e incidentit, autoritetet amerikane të aviacionit pezulluan fluturimet në zonë për rreth tetë orë.
Prodhuesit e këtyre sistemeve theksojnë se armët lazer kanë avantazhin e minimizimit të dëmeve anësore, pasi nuk përdorin municione që mund të devijojnë nga kursi. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se rrezja e fuqishme lazer mund të paraqesë rrezik për avionët civilë edhe në distancë nga objekti i synuar.
Sipas Jamey Jacob, profesor i inxhinierisë aerohapësinore në Oklahoma State University, shfaqja e armëve lazer në fushëbetejën moderne do të nxisë zhvillime të reja në dizajnin e dronëve sulmues. Këto mund të përfshijnë materiale rezistente ndaj nxehtësisë ose mekanizma që rrotullojnë trupin e dronit për të shmangur përqendrimin e energjisë lazer në një pikë të vetme.
“Është një lojë si macja me miun,” tha Jacob për Radio Free Europe/Radio Liberty. “Sapo krijohet një mbrojtje efektive kundër një kërcënimi, shfaqet një variant i ri i tij. Kjo është natyra e luftës moderne.”
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd