Zgjidhet kryetari i PD Pogradec

Procesi i votimit për zgjedhjen e kryetarit të ri të degës së Partia Demokratike e Shqipërisë në Pogradec ka përfunduar, duke shpallur fitues Oligert Muçllari.
Sipas të dhënave zyrtare, në procesin zgjedhor morën pjesë 476 anëtarë të kësaj force politike. Gara u zhvillua mes dy kandidatëve të njohur në strukturat lokale të partisë: Kasëm Galla, i cili ka drejtuar më parë degën e PD-së në Pogradec gjatë viteve 2019–2021 dhe njihet si biznesmen në zonë, si dhe Oligert Muçllari, drejtues i komanduar i degës pas procesit të primareve dhe me profesion ekonomist.
Procesi i votimit nisi në orën 08:00 dhe u zhvillua në një atmosferë të qetë. Nga numërimi i votave rezultoi se Muçllari ka marrë 247 vota, ndërsa Galla 224 vota. Në këtë proces u regjistruan gjithashtu 6 vota të pavlefshme.
Me këtë rezultat, Oligert Muçllari do të drejtojë në vijim degën e Partia Demokratike e Shqipërisë në Pogradec.
Oligert Muçllari
