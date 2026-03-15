Një grua do të udhëheqë demokratët e Vlorës

Procesi i zgjedhjeve për kryetarin e degës së Partia Demokratike e Shqipërisë në Vlorë është mbyllur me fitoren e Nadire Meçorapaj.
Sipas rezultateve përfundimtare të procesit të votimit, Meçorapaj ka siguruar 496 vota, duke lënë pas kandidaten tjetër në garë, Darling Banushaj, e cila mori 106 vota.
Nga numërimi i votave rezultuan gjithashtu 13 vota të pavlefshme.
Me këtë rezultat, Nadire Meçorapaj shpallet zyrtarisht kryetarja e re e degës së Partisë Demokratike në Vlorë, duke marrë drejtimin e strukturës lokale të kësaj force politike në qytet.
