Drejtoresha e shkollës në Lezhë: Janë thyer 5 dyer. Janë marrë kompiutera e dokumenta

Lezhë, 15 Mars 2026 – Rreth orës 17:00, shtetasja A. L., drejtoreshë e një shkolle 9-vjeçare në qytetin e Lezhës, njoftoi Policinë se në ambientet e brendshme të institucionit janë konstatuar dëmtime në pesë dyer.
Sipas deklarimeve paraprake, dyshohet se nga ambientet e shkollës janë marrë disa dokumente, një kompjuter dhe pajisja DVR e kamerave të sigurisë.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave, identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar. Autoritetet njoftojnë se hetimet vijojnë intensivisht.
Lezhë/Informacion paraprak
Rreth orës 17:00, shtetasja A. L., drejtoreshë e një shkolle 9 vjeçare në qytetin e Lezhës, ka njoftuar Policinë se në ambientet e brendshme të shkollës janë konstatuar 5 dyer të dëmtuara.
Sipas deklarimit paraprak, dyshohet se janë marrë disa dokumente, 1 kompjuter dhe pajisja DVR e kamerave të sigurisë.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave, identifikimin dhe kapjen e autorit/autorëve.
