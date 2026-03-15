Nata e Artë e Oscars 2026 nis sonte në Hollywood

15 Mars 2026 – Hollywood – Ceremonia më prestigjioze e kinemasë, Oscars 2026, zhvillohet sot në Dolby Theatre në Los Anxhelos, ku do të shpallen fituesit e çmimeve për arritjet më të shquara të vitit në filma dhe interpretim aktorial.
Ky edicion sjell një garë të ngushtë mes filmave që dominojnë nominimet, duke përfshirë Hamnet, One Battle After Another, Marty Supreme, Frankenstein dhe Sinners. Nominime për performanca individuale kanë marrë aktorë si Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Paul Mescal, Jessie Buckley dhe Wunmi Mosaku.
Një nga garat më të forta të mbrëmjes pritet të jetë ajo për aktorin më të mirë në rol protagonist. Timothée Chalamet, fitues i Golden Globe dhe Critics Choice Awards për rolin e tij në Marty Supreme, konsiderohet favorit, por Michael B. Jordan nga filmi Sinners mbetet një rival serioz pas fitoreve të tij të fundit në Actor Awards.
Ceremoninë e drejton sërish komediani Conan O’Brien, i cili rikthehet për të dytin vit radhazi. Ai ka paralajmëruar momente të papritura gjatë mbrëmjes, duke përkujtuar incidentin e vitit 2022 kur Will Smith goditi Chris Rock në skenë.
Ceremonia transmetohet sot në orën 19:00 sipas orës lindore të SHBA-së.
Nominimet kryesore:
Filmi më i mirë:
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Aktorja më e mirë në rol protagonist:
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Aktori më i mirë në rol protagonist:
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
Aktorja më e mirë në rol dytësor:
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
Aktori më i mirë në rol dytësor:
Benicio Del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Regjisori më i mirë:
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Joachim Trier – Sentimental Value
Ryan Coogler – Sinners
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
