Nata e Artë e Oscars 2026 nis sonte në Hollywood
Transmetuar më 15-03-2026, 18:49

15 Mars 2026 – Hollywood – Ceremonia më prestigjioze e kinemasë, Oscars 2026, zhvillohet sot në Dolby Theatre në Los Anxhelos, ku do të shpallen fituesit e çmimeve për arritjet më të shquara të vitit në filma dhe interpretim aktorial.

Ky edicion sjell një garë të ngushtë mes filmave që dominojnë nominimet, duke përfshirë Hamnet, One Battle After Another, Marty Supreme, Frankenstein dhe Sinners. Nominime për performanca individuale kanë marrë aktorë si Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Paul Mescal, Jessie Buckley dhe Wunmi Mosaku.

Një nga garat më të forta të mbrëmjes pritet të jetë ajo për aktorin më të mirë në rol protagonist. Timothée Chalamet, fitues i Golden Globe dhe Critics Choice Awards për rolin e tij në Marty Supreme, konsiderohet favorit, por Michael B. Jordan nga filmi Sinners mbetet një rival serioz pas fitoreve të tij të fundit në Actor Awards.

Ceremoninë e drejton sërish komediani Conan O’Brien, i cili rikthehet për të dytin vit radhazi. Ai ka paralajmëruar momente të papritura gjatë mbrëmjes, duke përkujtuar incidentin e vitit 2022 kur Will Smith goditi Chris Rock në skenë.

Ceremonia transmetohet sot në orën 19:00 sipas orës lindore të SHBA-së.

Nominimet kryesore:

Filmi më i mirë:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Aktorja më e mirë në rol protagonist:

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Aktori më i mirë në rol protagonist:

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Aktorja më e mirë në rol dytësor:

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Aktori më i mirë në rol dytësor:

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Regjisori më i mirë:

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

