CBS News: As Ali Khamenei nuk e donte djalin e tij si udhëheqës suprem

Washington/Teheran – Sipas një raporti ekskluziv të CBS News, Komuniteti i Inteligjencës Amerikan ka paraqitur presidentit Donald Trump dhe një rrethi të ngushtë këshilltarësh analiza që sugjerojnë se udhëheqësi i ndjerë suprem i Iranit, Ali Khamenei, kishte dyshime serioze mbi aftësinë e djalit të tij, Mojtaba Khamenei, për të pasuar postin e liderit suprem.
Burimet e inteligjencës dhe dokumentet e brendshme tregojnë se Ali Khamenei ishte skeptik ndaj idesë që Mojtaba të merrte drejtimin e Republikës Islamike, duke e perceptuar atë si “jo shumë të zgjuar” dhe të papërshtatshëm për të mbajtur postin më të fuqishëm politik dhe fetar në Iran.
Sipas informacionit të administratës amerikane, udhëheqësi iranian ishte i vetëdijshëm edhe për disa probleme personale të djalit të tij, gjë që shtonte rezervat për një tranzicion të mundshëm dinastik në krye të sistemit.
Informimi i zyrtarëve amerikanë
Presidenti Trump, zëvendëspresidenti dhe zyrtarë të tjerë të lartë morën këto të dhëna gjatë mbledhjeve informuese të klasifikuara. Megjithatë, në biseda private, Trump ka shprehur dyshime mbi rëndësinë reale të këtyre informacioneve në situatën aktuale, duke vlerësuar se Irani mund të jetë praktikisht pa një udhëheqje të qartë. Ai ka sugjeruar gjithashtu se ekziston mundësia që Mojtaba Khamenei të mos jetë më gjallë.
Pas sulmit në Teheran
Informacionet e qarkulluara brenda administratës amerikane tregojnë se Mojtaba Khamenei mund të jetë plagosur gjatë sulmit që shkaktoi vdekjen e babait të tij, Ali Khamenei. Para këtyre ngjarjeve, Mojtaba konsiderohej pjesë e rrethit më të ngushtë të fuqisë dhe një nga figurat më me ndikim prapa skenave në strukturat e Republikës Islamike.
Nëse konfirmohet se Mojtaba Khamenei është i plagosur rëndë ose i vdekur, kjo do të krijonte një vakuum të thellë pushteti në Teheran dhe do të hapte një betejë të re për kontrollin e strukturave politike dhe fetare të vendit.
