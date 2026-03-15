Daily Mail: Mojtaba Khamenei dërgohet në Moskë për operacion

Teheran/Moskë – Mojtaba Khamenei, Udhëheqësi i ri Suprem i Iranit, është dërguar me urgjencë në Moskë për një ndërhyrje kirurgjikale pas plagëve të marra, sipas raporteve të mediave kuvajtiane të cituara nga gazeta britanike Daily Mail.
Sipas agjencisë së lajmeve Al-Jarida, lëndimet e Khameneit ishin aq serioze sa ai u transportua me aeroplan ushtarak rus në një nga pallatet presidenciale të Vladimir Putin, ku iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale e cila raportohet si e suksesshme. Misioni për largimin e tij nga Irani ishte menduar të mbahej sekret, sipas burimeve të citura.
Mojtaba Khamenei, 56 vjeç, pasoi të atin, Ajatollah Ali Khamenei, pas vrasjes së tij më 28 shkurt. Raportimet nga Daily Mail sugjerojnë se Mojtaba Khamenei kishte qenë në koma në Spitalin Universitar Sina të Teheranit pas sulmeve ajrore amerikane dhe izraelite që shënjestruan udhëheqësinë e Iranit.
Një burim i veçantë për gazetën The Sun ka deklaruar se Mojtaba Khamenei është plagosur rëndë dhe të dyja këmbët e tij mund të jenë amputuar. Në një briefing në Pentagon, Sekretari i Mbrojtjes së SHBA-së, Pete Hegseth, konfirmoi se Khamenei është plagosur dhe ndoshta shpërfytyruar.
Lajmi mbetet i pakonfirmuar zyrtarisht nga autoritetet iraniane dhe ruse.
