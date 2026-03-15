Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Netanyahu përgenjështron lajmet për vdekjen e tij: ‘Jam i vdekur… për kafe’
Transmetuar më 15-03-2026, 18:12

zrael, 15 mars 2026 – Benjamin Netanyahu, kryeministri izraelit, ka reaguar pas përhapjes së thashethemeve në mediat sociale që pretendonin se ai ishte vrarë në një sulm iranian. Në një video të publikuar në X, Netanyahu tha me humor se është “i vdekur… për kafenë”.

Ai tregoi gjithashtu të dyja duart për të dëshmuar se ka të gjithë gishtat, duke i përgënjeshtruar spekulimet se konferenca e tij e fundit për shtyp ishte e gjeneruar nga inteligjenca artificiale.

Kryeministri u shpreh se qytetarët izraelitë duhet të largohen nga shtëpitë për të marrë ajër të pastër, por të qëndrojnë pranë strehimoreve, ndërsa premtimi për lehtësimin e kufizimeve të qeverisë mbi aktivitetet do të zbatohet sa më shumë të jetë e mundur.

Më herët, zyra e Netanyahu-t kishte hedhur poshtë pretendimet për vrasjen e tij, duke i cilësuar lajme të rreme dhe duke konfirmuar se kryeministri ndodhet mirë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...