Netanyahu përgenjështron lajmet për vdekjen e tij: ‘Jam i vdekur… për kafe’

zrael, 15 mars 2026 – Benjamin Netanyahu, kryeministri izraelit, ka reaguar pas përhapjes së thashethemeve në mediat sociale që pretendonin se ai ishte vrarë në një sulm iranian. Në një video të publikuar në X, Netanyahu tha me humor se është “i vdekur… për kafenë”.
Ai tregoi gjithashtu të dyja duart për të dëshmuar se ka të gjithë gishtat, duke i përgënjeshtruar spekulimet se konferenca e tij e fundit për shtyp ishte e gjeneruar nga inteligjenca artificiale.
Kryeministri u shpreh se qytetarët izraelitë duhet të largohen nga shtëpitë për të marrë ajër të pastër, por të qëndrojnë pranë strehimoreve, ndërsa premtimi për lehtësimin e kufizimeve të qeverisë mbi aktivitetet do të zbatohet sa më shumë të jetë e mundur.
Më herët, zyra e Netanyahu-t kishte hedhur poshtë pretendimet për vrasjen e tij, duke i cilësuar lajme të rreme dhe duke konfirmuar se kryeministri ndodhet mirë.
pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026
