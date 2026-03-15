Vidhet shkolla ‘Besëlidhja’ në Lezhë

Lezhë, 15 mars 2026 – Një vjedhje është raportuar në ambientet e Shkolla Besëlidhja në qytetin e Lezhë, ku persona ende të paidentifikuar dyshohet se kanë marrë disa kompjutera.
Ngjarja është konstatuar kohët e fundit, ndërsa kamerat e sigurisë pritet të shqyrtohen për të identifikuar autorët. Për rastin është njoftuar edhe Policia e Shtetit, e cila do të nisë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
