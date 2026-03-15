Trump tha se po i ‘luteshin’ për bisedime, ministri i jashtëm iranian: Irani nuk ka kërkuar kurrë armëpushim apo negociata

Teheran, 15 mars 2026 – Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, deklaroi se Irani nuk ka kërkuar kurrë armëpushim apo negociata me Shtetet e Bashkuara, duke kundërshtuar komentet e mëparshme të ish-presidentit Donald Trump.
“Ne nuk shohim ndonjë arsye për t’u ulur të flasim me amerikanët, sepse po flisnim me ta kur vendosën të na sulmonin. Kjo është një luftë e zgjedhur nga Presidenti Trump dhe Shtetet e Bashkuara, dhe ne do të vazhdojmë vetëmbrojtjen tonë,” tha Araghchi, sipas raportimeve të BBC.
Deklarata e tij vjen pasi Trump kishte thënë më parë se Irani dëshironte një marrëveshje, por ai nuk ishte i gatshëm të pranonte kushtet, duke argumentuar se ato nuk ishin ende të favorshme.
