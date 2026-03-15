Pse rrjetet sociale krijojnë iluzionin e shumicës?

Në epokën digjitale, ajo që duket si mendimi dominues në internet shpesh nuk përfaqëson shumicën reale të njerëzve. Në shumë raste, një grup i vogël përdoruesish shumë aktivë arrin të krijojë përshtypjen e një mbështetjeje të gjerë. Ky fenomen njihet si iluzioni i shumicës dhe është një nga shtrembërimet më të mëdha që prodhojnë platformat digjitale.
Çfarë është iluzioni i shumicës?
Në Rrjetet sociale, zërat që publikojnë më shpesh dhe reagojnë më fort kanë më shumë gjasa të shihen nga publiku. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ata përfaqësojnë shumicën.
Ky mekanizëm krijon një fenomen të njohur si Iluzioni i shumicës, ku njerëzit fillojnë të besojnë se një ide mbështetet nga shumica, edhe pse në realitet mund të jetë vetëm qëndrimi i një pakice shumë aktive.
Si pasojë, individët mund të përshtatin sjelljen dhe mendimet e tyre me atë që perceptojnë si opinion dominues, edhe kur nuk e ndajnë atë.
Roli i algoritmeve
Problemi nuk lidhet vetëm me faktin që disa përdorues janë më aktivë. Edhe algoritmet e platformave digjitale luajnë një rol të madh në këtë proces.
Përmbajtja që është më emocionale, më polarizuese apo më provokuese ka më shumë gjasa të marrë reagime, komente dhe shpërndarje. Kjo e bën atë më të dukshme në platformë, duke krijuar një cikël ku pikëpamjet ekstreme amplifikohen, ndërsa zërat më të moderuar mbeten në sfond.
Kur pakica duket si shumicë
Studime të ndryshme mbi sjelljen në internet tregojnë se një pjesë shumë e vogël e përdoruesve prodhon shumicën e përmbajtjes online. Në shumë raste, rreth 10% e përdoruesve krijojnë pjesën dërrmuese të postimeve dhe komenteve.
Kjo situatë krijon një realitet të shtrembëruar: një pakicë shumë aktive arrin të dominojë debatin publik dhe të japë përshtypjen se përfaqëson shumicën e opinionit publik.
Si rezultat, shumë njerëz zgjedhin të mos shprehin mendimin e tyre për të shmangur kritikat, talljen apo sulmet online. Ky fenomen njihet edhe si Spirala e heshtjes.
Manipulimi i opinionit publik
Iluzioni i shumicës mund të përdoret edhe për manipulim politik. Një shembull i shpeshpërmendur është përdorimi i llogarive automatike, të njohura si Bot, për të amplifikuar mesazhe politike.
Në raste të ndryshme, liderë politikë kanë përdorur këto llogari për të krijuar përshtypjen e një mbështetjeje të gjerë në internet. Një nga rastet e përmendura shpesh është ai i Nicolás Maduro në Venezuela, ku analiza të pavarura kanë treguar se një pjesë e madhe e aktivitetit online në mbështetje të tij vinte nga llogari joautentike.
Si të shmangim iluzionet kolektive
Për të mos rënë pre e këtij fenomeni, ekspertët sugjerojnë disa hapa të thjeshtë:
të mos ngatërrojmë zërin më të fortë me mendimin e shumicës;
të verifikojmë burimet dhe kontekstin e informacionit;
të dalim përtej hapësirës virtuale dhe të ndërtojmë biseda reale me njerëzit përreth.
Bisedat me familjen, komunitetin dhe miqtë shpesh japin një pamje shumë më reale të mendimit publik sesa ajo që shfaqet në ekran.
Realiteti përtej ekranit
Shumica e vërtetë shpesh nuk është ajo që shfaqet në trendet apo komentet më të zhurmshme. Në shumë raste, ajo është më e heshtur dhe më pak e pranishme në debatet online.
Pikërisht për këtë arsye, rreziku më i madh i rrjeteve sociale nuk është vetëm se ato mund të shtrembërojnë realitetin, por se mund të na bindin ta pranojmë këtë realitet të deformuar si të vërtetë.
