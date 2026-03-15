Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Anulohet “Finalissima” Spanjë-Argjentinë
Transmetuar më 15-03-2026, 15:55

“Finalissima” mes Spanjës dhe Argjentinës është anuluar. Ndeshja, e planifikuar fillimisht të zhvillohej në Katar më 27 mars, nuk do të zhvillohet për shkak të situatës në Lindjen e Mesme.

Autoritetet e futbollit konfirmuan vendimin, duke vendosur theksin tek shqetësimi për sigurinë, si për ekipet, ashtu edhe për tifozët. Organet drejtuese po shqyrtojnë data dhe vende alternative për ndeshjen, por ende nuk është njoftuar ndonjë plan konkret.

Si Spanja ashtu edhe Argjentina shprehën zhgënjim për anulimin e sfidës, duke theksuar rëndësinë e ndeshjes si një festë e futbollit ndërkombëtar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...