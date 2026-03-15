Anulohet “Finalissima” Spanjë-Argjentinë

“Finalissima” mes Spanjës dhe Argjentinës është anuluar. Ndeshja, e planifikuar fillimisht të zhvillohej në Katar më 27 mars, nuk do të zhvillohet për shkak të situatës në Lindjen e Mesme.
Autoritetet e futbollit konfirmuan vendimin, duke vendosur theksin tek shqetësimi për sigurinë, si për ekipet, ashtu edhe për tifozët. Organet drejtuese po shqyrtojnë data dhe vende alternative për ndeshjen, por ende nuk është njoftuar ndonjë plan konkret.
Si Spanja ashtu edhe Argjentina shprehën zhgënjim për anulimin e sfidës, duke theksuar rëndësinë e ndeshjes si një festë e futbollit ndërkombëtar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd