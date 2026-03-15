Plagosje me thikë në Durrës

Një 26-vjeçar ka mbetur i plagosur pas një konflikti të ndodhur mesditën e së dielës në Durrës. I riu është paraqitur për ndihmë mjekësore në Spitali Rajonal Durrës, ndërsa policia është vënë në ndjekje të autorit të dyshuar.
Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 14:00 shtetasi me iniciale R. K., rreth 26 vjeç, është paraqitur në spital me plagë të shkaktuara nga mjet prerës në këmbë, si dhe me dëmtime të tjera fizike, të marra gjatë një konflikti.
I riu ndodhet aktualisht nën kujdesin e mjekëve dhe raportohet jashtë rrezikut për jetën.
Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ai është konfliktuar me shtetasin A. N., rreth 35 vjeç. Gjatë përplasjes, ky i fundit dyshohet se i ka shkaktuar dëmtime fizike dhe e ka plagosur në këmbë me mjet prerës.
Shërbimet e Policia e Shtetit janë vënë në ndjekje të autorit të dyshuar dhe po punojnë për kapjen e tij.
Ndërkohë, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokuroria e Shqipërisë, vijon veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të saj.
