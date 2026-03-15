U përjashtua pas komentit ndaj Juelës, Greta i kërkon falje banores

Sot në ‘Fan Club’ ishte Greta, e cila doli mbrëmjen e djeshme nga shtëpia e Big Brother VIP 5.
Greta i kërkoi falje familjes së Juelës për komentin e bërë në spektaklin e djeshëm, ku për pasojë ndërpreu garën. Në të njëjtën koha ajo tha se edhe familja e saj është ndjerë e ofenduar për fjalët që janë thënë drejt saj.
“Familja ime edhe e Selin janë shumë të lumtur dhe krenarë për mua. Kanë qenë suportues, por edhe ata janë ndjerë të ofenduar.
Unë i marr përsipër të gjitha fjalët që kam thënë dhe i kërkoj falje familjes së Juelës, por edhe mua më janë thënë të njëjtat gjëra, por me kamuflime. Familja ime ka qenë e mërzitur për fjalët që më janë thënë” tha Greta.
Greta foli edhe për raportin që ka pasur Miri me Selin, ku u shpreh se ajo Selin nuk ndjen asgjë për banorin, por që këtë gjë e ka bërë për lojë, ndërsa për Mirin ajo është shprehur se ai i afronte të gjitha vajzat e shtëpisë dhe se ai ka një lloj tërheqje ndaj tyre.
“Selin nuk ndjen asgjë për Mirin, e ka bërë për lojë dhe shumë mirë e ka bërë, edhe i kanë ardhur rrethanat që është futur në një vorbull nga e cila s’ka dalë dot. Miri ka një tendencë që t’u afrohet femrave të shtëpisë, ka një tërheqje dhe ka disa persona që nuk janë të plotësuar në jetë. Të gjitha gjestet edhe veprimet aty sillen”, tha Greta.
