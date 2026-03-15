Rama: ‘Balluku, çështje e mbyllur’, Berisha: Më 22 mars i japim përgjigje përfundimtare!

Kryetari i Sali Berisha reagoi përmes një videomesazhi ndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama lidhur me ministren Belinda Balluku, duke theksuar se çështja ndaj saj nuk mund të konsiderohet e mbyllur dhe se opozita do të japë një përgjigje përfundimtare më 22 mars.
Kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë deklaroi se “çështja Balluku është në fakt çështja Rama” dhe sipas tij ajo mund të përfundojë vetëm me largimin e kryeministrit nga pushteti.
Reagimi i Berishës vjen pasi shumica socialiste rrëzoi kërkesën e Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për arrestimin e Ballukut, ndërsa Rama deklaroi se kjo çështje tashmë është e mbyllur.
Në videomesazhin e tij, Berisha akuzoi kryeministrin se po përpiqet ta mbyllë çështjen përmes shumicës parlamentare, duke shtuar se sipas tij ajo ka marrë edhe dimension ndërkombëtar.
“E vërteta është se çështja Balluku nuk mbyllet kurrë. Ajo është çështja Rama dhe mbyllet vetëm me largimin e tij nga pushteti”, u shpreh Berisha.
Në vijim të deklaratave, ish-kryeministri kritikoi edhe projektin për zhvendosjen e Porti i Durrësit drejt zonës së Porto Romano. Sipas tij, porti i planifikuar në Porto Romano do të ketë përmasa shumë më të vogla se porti aktual dhe nuk mund të zëvendësojë kapacitetin e tij.
Berisha bëri gjithashtu krahasime me portet rajonale, duke përmendur Porti i Selanikut dhe Porti i Pireut, për të theksuar se projekti i ri, sipas tij, nuk do të arrijë dimensionet e tyre.
Në të njëjtën deklaratë, ai kritikoi edhe çmimin e lartë të naftës në Shqipëri, duke e krahasuar me atë në Kosovë dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa e cilësoi këtë diferencë si “çmimi Rama”.
Berisha paralajmëroi se opozita do të japë një përgjigje politike për këtë çështje më 22 mars.
