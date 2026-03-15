Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Papa Leo XIV bën thirrje për paqe në Lindjen e Mesme
Transmetuar më 15-03-2026, 13:57

Në Vatikan, Papa Leo XIV përsëriti thirrjen për paqe në Lindjen e Mesme, duke theksuar se dhuna nuk mund të sjellë drejtësi, stabilitet apo paqe.

“Popujt e Lindjes së Mesme kanë vuajtur për dy javë dhunën e tmerrshme të luftës, me mijëra të vrarë dhe shumë të tjerë të zhvendosur. U drejtohem atyre që janë përgjegjës për këtë konflikt: Armëpushim! Le të rihapen shtigjet e dialogut”, deklaroi Papa, duke shprehur solidaritetin e tij me viktimat dhe familjet e tyre.

Ai gjithashtu bëri thirrje për ndalimin e sulmeve ndaj shkollave, spitaleve dhe zonave të banimit, duke nënvizuar rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit për të ruajtur paqen në rajon.

