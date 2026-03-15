Irani vendos simbolin ‘Mburoja e Kaltër’ për të mbrojtur objektet e trashëgimisë kulturore

Irani ka vendosur simbole të njohura si “Mburoja e Kaltër” mbi ndërtesa dhe objekte të trashëgimisë kulturore, në një përpjekje për t’i mbrojtur ato gjatë tensioneve dhe rrezikut të sulmeve ajrore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli.
Fotografi të simbolit kaltërebardh, të vendosur mbi çati dhe pranë monumenteve historike, janë publikuar nga mediat shtetërore iraniane më 10 mars. Sipas raportimeve, më shumë se 120 muze dhe disa ndërtesa historike në të gjithë vendin janë shënjuar me këtë emblemë.
Shefi i trashëgimisë kulturore të Iranit, Mohsen Tousi, deklaroi për mediat se simboli është vendosur për të mbrojtur pasuritë kulturore dhe historike të vendit.
Emblema “Mburoja e Kaltër” u krijua gjatë Konventa e Hagës e vitit 1954 dhe përdoret për të identifikuar objektet e trashëgimisë që duhet të mbrohen gjatë luftërave, në mënyrë të ngjashme me simbolin e Kryqi i Kuq Ndërkombëtar për objektet humanitare.
Në vitin 1996 u krijua edhe organizata Blue Shield për të promovuar mbrojtjen e monumenteve dhe objekteve historike gjatë konflikteve të armatosura.
Presidenti i kësaj organizate, Peter Stone, e cilësoi përdorimin e simbolit në Iran si një hap pozitiv, por theksoi se nuk ekziston një mekanizëm ndërkombëtar që kontrollon përdorimin e tij.
Sipas tij, në luftën moderne vendosja e një simboli të madh mbi çatitë e muzeve mund të ketë efekt të kufizuar, pasi ushtritë shpesh disponojnë lista të detajuara të objekteve që duhet të shmangen gjatë operacioneve ushtarake.
Megjithatë, Stone theksoi se shënjimi i qartë i monumenteve mund të shtojë përgjegjësinë ligjore për palët që ndërmarrin sulme, pasi mbrojtja e tyre bazohet në Konventën e Hagës, e ratifikuar edhe nga SHBA-ja dhe Izraeli.
Simboli është përdorur edhe në konflikte të mëparshme, përfshirë gjatë Pushtimi i Irakut në vitin 2003, ku disa ndërtesa të shënuara me këtë emblemë u dëmtuan, ndërsa të tjera mbetën të paprekura.
Ekspertët theksojnë se përdorimi i drejtë i simbolit mund të shërbejë edhe si provë ligjore në rastet kur objektet kulturore sulmohen pa ndonjë domosdoshmëri ushtarake.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd