Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
17-vjeçarja tregon ngjarjen e rëndë në Greqi: Ishin 5 persona, më futën në një dhomë, njëri po filmonte
Transmetuar më 15-03-2026, 12:26

GREQI- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Greqi, ku një 17-vjeçare pretendon se është përdhunuar nga disa persona. Protothema shkruan se incidenti është raportuar nga dy të mitura, një vajzë greke 17-vjeçare dhe një 16-vjeçare nga Bullgaria. Ata kanë pohuar se në mesnatë të së enjtes fillimisht janë çuar në një dhomë në një akomodim turistik dhe më pas në një shtëpi në Hania.

Sipas të njëjtit informacion, në këtë shtëpi 16-vjeçarja dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një 18-vjeçar bullgar nën ndikimin e drogës. Ndërkohë 17-vjeçarja greke raportoi se në të njëjtën shtëpi u përdhunua në grup nga pesë meshkuj, ku një prej tyre edhe ka filmuar të gjithë skenën.

Pesë autorët e dyshuar u arrestuan, ndërsa u arrestua edhe një 21-vjeçar tjetër, i cili sipas ankesës së 17-vjeçares nuk mori pjesë në përdhunim, por dyshohet se e fyeu atë me gjeste. Informacionet tregojnë se oficerët e policisë gjetën pamjet video kontroverse në telefonin celularin e një prej të arrestuarve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...