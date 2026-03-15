Inteligjenca Artificiale dhe ChatGPT për një vaksinë kundër kancerit? Ja si funksionon

Ndërkohë që Inteligjenca Artificiale përdoret çdo ditë nga miliona persona dhe diskutimet se përdorimi i ChatGPT po na bën më dembelë, duket se teknologjia mund të na ndihmojë edhe në mjekësi.
Një ekspert i teknologjisë, përdori inteligjencën artificiale dhe ChatGPT për të krijuar vaksinë kundër kancerit për qenin e tij që po vdiste
Në vitin 2019, Paul adoptoi qenushen Rosie nga një strehë për kafshët e braktisura. Në vitin 2024, ajo u diagnostikua me kancer dhe mjekët u shprehën se nuk mund ta ndihmonin, kështu që Paul vendosi ta merrte çështjen në duart e veta.
Ai pagoi 3,000 dollarë për të zbërthyer ADN-në e tumorit të saj, ndërsa më pas futi të dhënat në ChatGPT dhe AlphaFold, për të identifikuar proteinat që kishin pësuar mutacione dhe ndihmuan në hartimin e një vaksine mRNA nga e para.
Paul ua kaloi të gjitha gjetjet mjekëve, të cilët u tronditën që dikush pa përvojë në biologji arriti ta realizonte këtë. Bazuar në të dhëna, mjekët prodhuan vaksinën dhe pas vetëm disa javësh trajtimi, tumori i Rosie u tkurr përgjysmë dhe gjendja e saj u përmirësua.
