Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Inteligjenca Artificiale dhe ChatGPT për një vaksinë kundër kancerit? Ja si funksionon
Transmetuar më 15-03-2026, 12:18

Ndërkohë që Inteligjenca Artificiale përdoret çdo ditë nga miliona persona dhe diskutimet se përdorimi i ChatGPT po na bën më dembelë, duket se teknologjia mund të na ndihmojë edhe në mjekësi.

Një ekspert i teknologjisë, përdori inteligjencën artificiale dhe ChatGPT për të krijuar vaksinë kundër kancerit për qenin e tij që po vdiste

Në vitin 2019, Paul adoptoi qenushen Rosie nga një strehë për kafshët e braktisura. Në vitin 2024, ajo u diagnostikua me kancer dhe mjekët u shprehën se nuk mund ta ndihmonin, kështu që Paul vendosi ta merrte çështjen në duart e veta.

Ai pagoi 3,000 dollarë për të zbërthyer ADN-në e tumorit të saj, ndërsa më pas futi të dhënat në ChatGPT dhe AlphaFold, për të identifikuar proteinat që kishin pësuar mutacione dhe ndihmuan në hartimin e një vaksine mRNA nga e para.

Paul ua kaloi të gjitha gjetjet mjekëve, të cilët u tronditën që dikush pa përvojë në biologji arriti ta realizonte këtë. Bazuar në të dhëna, mjekët prodhuan vaksinën dhe pas vetëm disa javësh trajtimi, tumori i Rosie u tkurr përgjysmë dhe gjendja e saj u përmirësua.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...