Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Detaje nga dosja: Gjesti nën hetim, gjykata vendos një muaj paraburgim
Transmetuar më 15-03-2026, 11:20

Gjykata Themelore në Prishtinë ka vendosur masën e paraburgimit prej një muaji për këngëtarin Gjesti, i cili po hetohet për disa vepra penale.

Sipas të dhënave nga dosja hetimore, mbi artistin rëndojnë akuzat për “mbajtje të paautorizuar të armëve”, “kanosje” dhe “asgjësim të pronës”. Autoritetet dyshojnë se ngjarja lidhet me një konflikt me kompaninë muzikore Onima, me të cilën këngëtari ka pasur një kontratë bashkëpunimi.

Raportohet se mosmarrëveshjet mes palëve janë përshkallëzuar, ndërsa hetuesit po shqyrtojnë dyshimet për tentativa të dëmtimit të kompanisë.

Sipas raportimeve, një nga episodet më të rënda që përmendet në dosje lidhet me një rast kanosjeje, ku dyshohet se këngëtari ka drejtuar armën gjatë një konflikti, në prani edhe të një vajze.

Më herët, vetë këngëtari kishte deklaruar publikisht se ishte detyruar të tërhiqej përkohësisht nga tregu muzikor dhe të anulonte koncertet, duke e lidhur këtë vendim me një kontratë që, sipas tij, e pengonte aktivitetin artistik.

Ngjarja vijon të jetë nën hetim nga organet e drejtësisë në Kosovë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...