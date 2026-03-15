Shkodra zgjedh drejtuesin e degës së Partia Demokratike e Shqipërisë, rreth 7100 anëtarë marrin pjesë në votim
Transmetuar më 15-03-2026, 10:38

Procesi i votimit për zgjedhjen e kryetarit të degës së Partia Demokratike e Shqipërisë në Shkodër ka nisur në orën 08:00 të mëngjesit të së dielës.

Në këtë proces zgjedhor kanë të drejtë vote rreth 7100 anëtarë të kësaj force politike. Votimi po zhvillohet në hollin e Teatri Migjeni, ku anëtarët e partisë mund të hedhin votën e tyre deri në orën 18:00.

Në garë për drejtimin e degës së demokratëve në Shkodër janë Ardit Çylybyli dhe Gentian Ibro.

Pas përfundimit të procesit të votimit pritet të nisë menjëherë numërimi i votave, ndërsa më pas do të shpallet edhe fituesi që do të drejtojë degën e Partisë Demokratike në Shkodër.

Procesi i përzgjedhjes së kandidatëve është shoqëruar me tensione gjatë javës së fundit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

