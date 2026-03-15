Sulm me thikë në Linz, një i vdekur dhe një i plagosur rëndë

Linz, Austri – Dy persona u sulmuan me thikë të shtunën në rrugë në qytetin Linz. Një nga të sulmuarit humbi jetën, ndërsa tjetri po trajtohet në spital në gjendje të rëndë. Autoritetet njoftuan se personi i dyshuar për sulmin u arrestua menjëherë pas ngjarjes.
Policia ka bërë me dije se hetuesit nuk kanë përjashtuar asnjë pistë lidhur me incidentin dhe se informacionet shtesë mbi rrethanat, viktimat dhe të dyshuarin do të bëhen publike në kohën e duhur.
Sipas raportimeve të mediave lokale, përfshirë Kronen Zeitung, i dyshuari thuhet se ka bërë deklarata kundër myslimanëve gjatë sulmit. Një dëshmitar okular deklaroi se e pa autorin të qëndronte për pak kohë në mes të rrugës duke penguar qarkullimin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd