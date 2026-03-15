Qeveritë kufizojnë përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit

Qeveritë në disa vende po vendosin kufizime për përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët dhe adoleshentët. Spanja ka shpallur në fillim të shkurtit një plan për të ndaluar përdorimin e platformave sociale për të miturit nën 16 vjeç.
Australia ka zbatuar ndalime për të miturit nën 16 vjeç që nga dhjetori, ndërsa Britania e Madhe dhe Franca po shqyrtojnë masa të ngjashme. Austria, Republika Çeke, Danimarka, Greqia, Indonezia, Malajzia dhe Norvegjia po shqyrtojnë politika të ngjashme, ndërsa Brazili ka planifikuar verifikim moshe për aplikacionet sociale duke nisur nga muaji i ardhshëm. Kina ka vendosur kufizime opsionale për kohën e përdorimit të rrjeteve sociale për fëmijët që nga viti 2019.
Sipas të dhënave të Ofcom, më shumë se gjysma e fëmijëve 10-12 vjeç përdorin Snapchat, mbi 60% TikTok dhe mbi 70% WhatsApp, pavarësisht se moshat minimale të përcaktuara nga platformat janë 13 vjeç.
Qeveritë argumentojnë se rrjetet sociale mund të ndikojnë negativisht në shëndetin mendor të fëmijëve, duke përfshirë depresionin dhe lehtësimin e kontaktit me abuzues online. Studime të ndryshme kanë treguar se kohëzgjatja e përdorimit mund të mos jetë gjithmonë treguesi kryesor, ndërsa rëndësi kanë aktiviteti i përdoruesve, koha e përdorimit dhe përmbajtja e shfaqur nga algoritmet.
Implementimi i ndalimeve përballet me sfida teknologjike. Platforma sociale përdorin metoda të ndryshme për verifikimin e moshës, përfshirë dhënien e datës së lindjes, analizën e sjelljes, skanime të fytyrës dhe dokumente identiteti. Megjithatë, përdoruesit e rinj shpesh gjejnë mënyra për të anashkaluar kufizimet, përfshirë përdorimin e VPN-ve ose krijimin e llogarive të shumta.
Në Australi, brenda pak ditësh nga hyrja në fuqi e ndalimit, u çaktivizuan 4.7 milionë llogari për të miturit 8-15 vjeç, megjithatë përdorimi i platformave sociale nga adoleshentët duket se nuk është ndalur plotësisht.
Qeveritë dhe rregullatorët po shqyrtojnë gjithashtu mënyra për të rregulluar platforma si TikTok, Instagram dhe YouTube për të bërë përmbajtjen më të sigurt për përdoruesit e rinj. Në Evropë, Komisioni Europian ka vendosur se TikTok shkel Aktin e Shërbimeve Dixhitale për dizajnin e tij që mund të krijojë varësi.
Platforma sociale po zhvillojnë veçori të posaçme për adoleshentët, përfshirë përmbajtje të filtruar dhe paralajmërime për përdorim të tepruar, ndërsa kompanitë e verifikimit të moshës, si AgeKey, përdorin skanime fytyre dhe dokumente për të përcaktuar moshën e përdoruesve.
Ndalimet dhe rregullimet e reja pritet të ndikojnë në mënyrën se si adoleshentët përdorin rrjetet sociale dhe në modelin e biznesit të kompanive teknologjike, të cilat vlerësojnë përdoruesit e rinj si faktor kyç për adoptimin e platformave dhe kulturën popullore.
