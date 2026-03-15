Hyn në fuqi ligji i ri në Kosovë: Leje qëndrimi 12-mujore për serbët në veri dhe njohje e dokumenteve të identitetit

Prishtinë – Duke filluar nga dita e sotme, në Kosovë hyn në fuqi një ligj i ri që parashikon pajisjen me leje të përkohshme qëndrimi për individët e komunitetit serb në veri të vendit që nuk disponojnë dokumente kosovare.
Vendimi i marrë nga qeveria e drejtuar nga kryeministri Albin Kurti parashikon që këtyre qytetarëve t’u njihet gjithashtu dokumenti i identitetit, ndërsa atyre që nuk kanë dokumentacion të rregullt do t’u ofrohet leje qëndrimi e përkohshme deri në 12 muaj.
Ky hap vjen pasi një pjesë e serbëve në veri të Kosovës nuk janë pajisur me dokumente kosovare, në përputhje me përcaktimet e ligjit për të huajt dhe atë për automjetet, të cilat hyjnë në fuqi nga sot.
Sipas ndryshimeve ligjore, automjetet me targa të huaja nuk do të lejohen të qarkullojnë në territorin e Kosovës për më shumë se tre muaj pa autorizim.
Kryeministri Kurti e bëri të ditur vendimin pas një takimi në Prishtinë me të dërguarin e posaçëm të Bashkimi Evropian për dialogun mes Kosovë dhe Serbi, Peter Sorensen, në prani edhe të shefit të Zyrës së BE-së në Kosovë, Aivo Orav.
Nga ana tjetër, presidenti i Serbi, Aleksandar Vučić, deklaroi se ndryshimet në Ligjin për të Huajt në Kosovë janë pritur me “lehtësim” nga serbët në veri dhe nga partnerët evropianë me të cilët ai ka zhvilluar bisedime së fundmi. Vuçiç njoftoi gjithashtu se planifikon të vizitojë zonën kufitare me Kosovën brenda 7 deri në 10 ditëve.
Ndërkohë, Kurti theksoi se qeveria do të vijojë punën për integrimin e plotë të sistemeve arsimore dhe shëndetësore serbe në sistemin institucional të Kosovës, proces që do të përfshijë edhe studentët serbë që ndjekin studimet në vend.
