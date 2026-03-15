Garda Revolucionare iraniane kërcënon Netanyahun: ‘Do ta ndjekim dhe do ta vrasim’!
Transmetuar më 15-03-2026, 08:20

Teheran – Islamic Revolutionary Guard Corps, forca elitare ushtarake e Irani, ka deklaruar se do të “ndjekë dhe do të vrasë” kryeministrin e Izraeli, Benjamin Netanyahu.

Deklarata është publikuar në faqen zyrtare të Gardës Revolucionare, Sepah News, në ditën e 16-të të përshkallëzimit të konfliktit që përfshin Iranin, Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Në deklaratën e publikuar, Garda Revolucionare përdor tone të ashpra ndaj kryeministrit izraelit, duke theksuar se: “Nëse ky kriminel, vrasësi i fëmijëve, kryeministri sionist është ende gjallë, ne do të vazhdojmë ta ndjekim dhe ta vrasim”.

Deklarata vjen në një moment tensionesh të larta në Lindjen e Mesme, ndërsa përplasjet dhe retorika e ashpër mes palëve vijojnë të rrisin shqetësimin për përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit në rajon.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

