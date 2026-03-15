Opozita rikthehet në protestë te Kryeministria më 22 mars, Berisha poston mesazhin në rrjetet sociale

Opozita rinis protestat sërish te Kryeministria të dielën më 22 mars.
Kreu i PD, Sali Berisha ka publikuar një foto në lidhje me protestën, ku mbështetësit janë thirrur të mblidhen në orën 18:00 para Kryeministrisë në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.
Protesta e radhës vjen pas tubimit të opozitës para Kuvendit, ditën që PS vendosi të rrëzojë kërkesën e SPAK-ut për t’i hequr imunitetin Belinda Ballukut.
Berisha ka theksuar vazhdimisht që protesta e demokratëve është në kilometrin e fundit dhe tanimë ka si objektiv largimin e kryeministrit Edi Rama.
