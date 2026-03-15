Parashikimi i motit për 15 mars 2026
Transmetuar më 15-03-2026, 07:54

Tiranë, 15 mars 2026 – Moti për këtë të diel pritet të jetë relativisht i qëndrueshëm në të gjithë territorin e Shqipëria, me kthjellime dhe alternime vranësirash gjatë pjesës më të madhe të ditës.

Sipas parashikimit meteorologjik, gjatë orëve të mesditës deri në pasdite pritet shtim i vranësirave mesatare dhe lokalisht të dendura kryesisht në zonat malore. Pas orëve të pasdites, moti parashikohet të rikthehet sërish i kthjellët në pjesën më të madhe të vendit.

Reshjet e shiut pritet të jenë të dobëta dhe të izoluara, kryesisht në formën e pikave të shiut në relievet malore të veriut dhe lindjes gjatë mesditës dhe pasdites.

Era do të fryjë nga drejtimi juglindje–veriperëndim me një shpejtësi mesatare rreth 8 m/s, ndërsa në zonat bregdetare, lugina dhe në male hera-herës mund të arrijë deri në 15 m/s.

Sa i përket kushteve në det, valëzimi parashikohet i forcës 1 deri në 3 ballë, duke krijuar kushte relativisht të qeta për lundrim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

