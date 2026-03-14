Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Po të mos ishe i martuar…’! Banorët dyshojnë për një romancë mes Juelës dhe Rogertit
Transmetuar më 14-03-2026, 22:54

Pas disa deklaratave të dëgjuara gjatë Prime, banorët kanë ngritur dyshime se mund të ketë një pëlqim mes Juela dhe Rogerti.

Në një klip të transmetuar në Prime, Juela u dëgjua duke thënë: “Po të mos ishe i martuar, e di çdo të të bëja?” dhe “Unë për ty kam paguar një çmim shumë të madh”. Këto deklarata shkaktuan debate dhe spekulime brenda shtëpisë.

Juela u përpoq të sqarojë situatën: “Unë do të shpjegoj si ka lindur ortakëria në lojë mes meje dhe Rogertit. E shoh si një vëlla të madh në këtë lojë. Nuk ka asnjë kimi që shkon përtej mendimeve që shkojnë në lojë. Nuk kam asnjë ndjenjë për Rogertin.”

Ajo gjithashtu shtoi: “Kur më ka thënë: ‘Po të mos isha i martuar, unë me ty Juela do të tentoja’, unë i kam thënë: ‘Shyqyr që je i martuar’.”

Nga ana e tij, Rogerti tha: “Nëse është një histori që ta krijojnë të tjerët, bjeri fortë dhe luaje. Unë, si Rogert, nëse s’do isha i martuar, Juela do ishte në tipin tim.”

Megjithatë, banorët e tjerë nuk duket të jenë të bindur. Selin komentoi: “Janë një mashkull, një femër, gjini të ndryshme, të degjeneruar të dy.” Ndërsa Gimbo shtoi: “Ky burri i martuar duhet t’i vijë turp dhe ajo vajza që e di që ky është i martuar, më shumë turp për atë. Si nuk kanë pëlqim… Juela ka ndërruar katër karaktere të ndryshme për dy muaj. Vajzë e fortë shqiptare nuk është ajo që qëndron ashtu.”

Situata ka ndezur debat të gjerë mes banorëve, duke lënë hapësirë për spekulime mbi raportin mes Juelës dhe Rogertit brenda shtëpisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...