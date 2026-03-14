Kosova vendos lehtësira të përkohshme për qytetarët serbë pa dokumente kosovare

Kosova dhe emisari i Bashkimi Evropian për dialogun Kosovë–Serbi, Peter Sorensen, kanë arritur një marrëveshje për të mundësuar disa lehtësira të përkohshme për qytetarët serbë të Kosovës që nuk disponojnë dokumente të institucioneve kosovare. Ujdia u nënshkrua gjatë vizitës së Sorensen, një ditë para hyrjes në fuqi të Ligjit për të huajt më 15 mars 2026.
Sipas marrëveshjes, punonjësve serbë të arsimit dhe shëndetësisë, si dhe studentëve, do t’u mundësohet marrja e një lejeje të përkohshme qëndrimi me periudhë fillestare 12-mujore, si dhe njohja e letërnjoftimeve të lëshuara nga strukturat paralele serbe, deri në një zgjidhje të përhershme.
Kryeministri Albin Kurti deklaroi se “Qeveria do të vazhdojë punën për integrimin e plotë të sistemit arsimor dhe shëndetësor serb në strukturat e Kosovës”, ndërkohë që lejet e përkohshme qëndrimi do të mundësojnë vazhdimin e ofrimit të shërbimeve bazë për komunitetin serb, derisa të përfundojë integrimi i këtyre sistemeve.
Sipas Kurti, krerët lokalë do të ofrojnë listat e stafit arsimor, shëndetësor dhe studentëve, të cilat do të përdoren për dhënien e lejeve të përkohshme. Lejet do të jenë me afat 12-mujor, me mundësi vazhdimi për studentët që vazhdojnë studimet.
Peter Sorensen e mirëpriti angazhimin e Kosovës për zbatimin gradual të Ligjit për të huajt dhe për automjetet, duke theksuar se kjo siguron qasje gjithëpërfshirëse dhe të qasshme për të prekurit nga ligji. Nga ana e saj, Petar Petkoviq, drejtori i Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbia, vlerësoi se marrëveshja shmang “skenarin më të keq të mbylljes së institucioneve serbe në Kosovë” dhe mundëson funksionimin normal të shkollave dhe institucioneve shëndetësore.
Marrëveshja u mirëprit edhe nga shefja e BE-së për politikë të jashtme, Kaja Kallas, e cila theksoi se ky është një hap i rëndësishëm për sigurimin e vazhdimësisë së shërbimeve publike dhe për avancimin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Kallas gjithashtu paralajmëroi organizimin e një takimi të nivelit të lartë për të diskutuar hapat e ardhshëm për implementimin e marrëveshjeve të kaluara dhe për të konsoliduar progresin e arritur.
Masa të përkohshme si këto synojnë të mbrojnë shërbimet publike dhe të sigurojnë që komuniteti serb në Kosovë të mos mbetet i izoluar, derisa integrimi i plotë i sistemit të arsimit dhe shëndetësisë të përfundojë.
