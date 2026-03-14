Kaos dhe përplasje pas ndeshjes Flamurtari-Elbasani! Policia shoqëron skuadrën nga frika e incidenteve

Ndeshja mes Flamurtarit dhe Elbasanit nuk ka përfunduar vetëm në fushën e lojës.
Pas mbylljes së sfidës, një provokim i kapitenit të Elbasanit, Musta ka sjellë një situatë të tensionuar dhe perplasje mes lojtarevë, madje janë përfshirë edhe tifozët në hollin e stadiumit të Vlorës. Për të qetësuar gjithçka, është dashur ndërhyerja e forcave të policisë.
Skuadra e Elbasanit është larguar nga stadiumi “Flamurtari” më vonë nga çfarë ndodh zakonisht, pasi është dashur të pritet pak.
Policia e Vlorës do të bëjë shoqërimin e ekipit deri në Levan, aty më pas autobusin e Elbasanit do ta shoqërojë një patrullë e Fierit deri ne daljen e Lushnjës, për të shmangur ndonjë incident të mundshëm. Ndeshja Flamurtari-Elbasani përfundoi 1-2.
