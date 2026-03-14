Franca nuk mbështet thirrjen e Trump. Nuk do dërgojë anije luftarake në Ngushticën e Hormuzit

Franca nuk do të dërgojë anije luftarake në Ngushtica e Hormuzit, duke hedhur poshtë pretendimet e publikuara së fundmi në media dhe rrjetet sociale.
Në një reagim përmes platformës X, Ministria e Punëve të Jashtme franceze deklaroi se informacioni nuk është i vërtetë dhe se forcat detare të vendit nuk janë zhvendosur drejt kësaj zone strategjike.
“Jo. Grupi i sulmit i aeroplanmbajtëses franceze mbetet në Mesdheun Lindor”, thuhet në reagimin zyrtar të ministrisë.
Deklarata vjen në një moment tensioni në rajon, ndërsa presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, u ka bërë thirrje vendeve të tjera që të bashkojnë përpjekjet për të përballuar, sipas tij, përpjekjet e Iranit për të mbyllur Ngushticën e Hormuzit.
Trump deklaroi se shpreson që vende si Mbretëria e Bashkuar, Kina dhe shtete të tjera që përfitojnë nga transporti i naftës përmes kësaj rruge detare të kontribuojnë në garantimin e sigurisë së kalimit.
“Vendet që marrin naftë përmes Ngushticës së Hormuzit duhet të kujdesen për atë kalim”, u shpreh presidenti amerikan.
Ai shtoi se SHBA-të do të jenë të gatshme të ndihmojnë dhe të koordinojnë veprimet me vendet partnere, në mënyrë që çdo operacion të zhvillohet “shpejt dhe pa probleme”.
