Autopsi dhe teste toksikologjike/ Hetohet vdekja e dy të burgosurve në burgun e Korydallos

Autoritetet në Greqia kanë nisur një hetim për zbardhjen e rrethanave të vdekjes së dy të burgosurve në Burgu i Korydallos.
Sipas njoftimit të Sekretariati i Përgjithshëm për Politikën Kundër Krimit, dy të burgosurit kishin marrë pjesë që nga fillimi i muajit mars në një program terapeutik detoksifikimi, i cili zhvillohej në qendrën e paraburgimit në bashkëpunim me Organizata Kombëtare për Parandalimin dhe Trajtimin e Varësive (EOPAE).
Pas incidentit, personeli shëndetësor u njoftua menjëherë dhe një ekip specialistësh nga organizata mbërriti në institucion për të ndihmuar në verifikimin e rrethanave të ngjarjes. Sipas autoriteteve, kontrollet e kryera te pjesëmarrësit e programit nuk kanë nxjerrë deri tani gjetje që të tregojnë probleme që lidhen me procesin e trajtimit terapeutik.
Sekretariati thekson se programet e tilla zhvillohen nën mbikëqyrje mjekësore dhe në përputhje me protokollet përkatëse.
Ndërkohë, prokuroria kompetente është informuar për rastin dhe ka urdhëruar kryerjen e autopsisë dhe analizave toksikologjike për të përcaktuar me saktësi shkaqet e vdekjes së dy të burgosurve.
Hetimi paraprak për ngjarjen po kryhet nga strukturat përkatëse të policisë.
