Reshje të dendura bore në Zvicër, alarm i nivelit 4 në kantonin Ticino

Autoritetet meteorologjike në Zvicra kanë paralajmëruar për reshje intensive bore gjatë fundjavës, duke shpallur nivelin e rrezikut 4 nga 5 në kantonin Ticino.
Sipas MeteoSwiss, në këtë zonë pritet që trashësia e borës së re të arrijë deri në 90 centimetra, duke krijuar kushte të vështira për qarkullimin dhe jetën e përditshme.
Paralajmërime për mot të ashpër janë lëshuar edhe për disa kantone të tjera të vendit, ku niveli i rrezikut është vendosur në 3 nga 5. Mes tyre janë Schwyz, Lucerne, Graubünden, Valais dhe Bern.
Meteorologët paralajmërojnë se në disa zona mund të regjistrohen deri në 80 centimetra borë të re deri të dielën në mesditë.
Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes, pasi pesha e madhe e borës mund të shkaktojë thyerje të degëve dhe rrëzim të pemëve, duke krijuar pengesa në rrugë dhe rrezik për kalimtarët dhe drejtuesit e automjeteve.
