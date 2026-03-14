Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Reshje të dendura bore në Zvicër, alarm i nivelit 4 në kantonin Ticino
Transmetuar më 14-03-2026, 22:19

Autoritetet meteorologjike në Zvicra kanë paralajmëruar për reshje intensive bore gjatë fundjavës, duke shpallur nivelin e rrezikut 4 nga 5 në kantonin Ticino.

Sipas MeteoSwiss, në këtë zonë pritet që trashësia e borës së re të arrijë deri në 90 centimetra, duke krijuar kushte të vështira për qarkullimin dhe jetën e përditshme.

Paralajmërime për mot të ashpër janë lëshuar edhe për disa kantone të tjera të vendit, ku niveli i rrezikut është vendosur në 3 nga 5. Mes tyre janë Schwyz, Lucerne, Graubünden, Valais dhe Bern.

Meteorologët paralajmërojnë se në disa zona mund të regjistrohen deri në 80 centimetra borë të re deri të dielën në mesditë.

Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes, pasi pesha e madhe e borës mund të shkaktojë thyerje të degëve dhe rrëzim të pemëve, duke krijuar pengesa në rrugë dhe rrezik për kalimtarët dhe drejtuesit e automjeteve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...