CNN: Lufta në Lindjen e Mesme, mbi 3,000 të vdekur, mes tyre fëmijë dhe civilë

Situata në Lindja e Mesme vazhdon të jetë jashtëzakonisht e tensionuar, me përplasje midis vendeve të Gjirit Persik, SHBA-së dhe Izraeli, që kanë shkaktuar humbje të mëdha jete dhe shkatërrime.
infrastrukturore. Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, që nga fillimi i konfliktit janë vrarë rreth 3,000 persona, duke përfshirë civilë, fëmijë dhe personel ushtarak.
Në Irani raportohet se kanë humbur jetën mbi 1,300 persona.
Në Libani janë vrarë të paktën 826 persona, përfshirë 106 fëmijë, që nga fillimi i sulmeve izraelite.
Në Izraeli janë vrarë 15 persona, përfshirë civilë dhe ushtarë, duke përfshirë viktima nga raketat që goditën ndërtesa banimi dhe zona të tjera të banuara.
Në SHBA janë raportuar 13 të vdekur nga personeli ushtarak amerikan, duke përfshirë 6 anëtarë që humbën jetën në rrëzimin e një avioni cisternë në Irak dhe 6 të tjerë nga një sulm iranian në Kuvajt.
Në Irak dhe Kuvajt janë raportuar vdekje nga sulmet, duke përfshirë një vajzë 11-vjeçare.
Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan gjithashtu 6 të vdekur të kombësive të ndryshme si Pakistan, Nepal dhe Bangladeshi.
Situata humanitare po përkeqësohet çdo ditë, me civilë të pastrehë, mungesë të shërbimeve bazë dhe rrezik të lartë për jetën e popullsisë. Konflikti duket se po përhapet në rajone të tjera, duke krijuar shqetësime për një eskalim të mëtejshëm.
Në total, vdekjet e raportuara përfshijnë fëmijë, civilë dhe ushtarë nga të gjitha palët, duke nxjerrë në pah nevojën e menjëhershme për ndërhyrje diplomatike dhe humanitare.
