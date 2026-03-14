Video
Zjarri përfshin një banesë në Gjirokastër, rrezikohen banorët e një pallati 5-katësh
Transmetuar më 14-03-2026, 21:10

Një banesë është përfshirë nga flakët mbrëmjen e sotme në qytetin e Gjirokastër, duke rrezikuar banorët e një pallati 5-katësh në lagjen Zinxhira.

Sipas informacioneve paraprake, zjarri ka rënë në katin e pestë të pallatit, duke shkaktuar tym të dendur dhe panik tek banorët e ndërtesës.

Në vendngjarje ndërhynë menjëherë shërbimet e Shërbimit Zjarrfikës, të cilat mbërritën me tre automjete dhe trupën e ndërhyrjes. Pas mbërritjes u konstatua se banesa ishte përfshirë nga flakët, ndërsa zjarrfikësit nisën menjëherë punën për izolimin dhe shuarjen e zjarrit.

Falë ndërhyrjes së shpejtë, flakët u vunë nën kontroll dhe u shmang përhapja e tyre në apartamentet e tjera të pallatit.

Si pasojë e zjarrit janë shënuar vetëm dëme materiale në orenditë e banesës, ndërsa nuk raportohen persona të lënduar. Autoritetet vijojnë punën për të përcaktuar shkakun e rënies së zjarrit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

